أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على عمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية، مشيرا إلى أنها «علاقات أبدية ومصيرية تربط البلدين والشعبين منذ آلاف السنين».



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة بيروت، مساء الجمعة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تقديم الدعم للبنان في ظل الأحداث الراهنة والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة في المنطقة.



وشدد أن «لبنان في قلوبنا دائمًا وأبدًا، فهي مركز الثقافة والفكر والإشعاع والحضارة في منطقتنا العربية.. ونحن نعتز بلبنان وعلاقتنا الوطيدة مع لبنان وشعبها الشقيق والعزيز لنا».



وأوضح «عبد العاطي» أن زيارته إلى العاصمة بيروت تأتي في إطار تكليف رسمي من الرئيس السيسي، قائلا: «كلفني الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل رسالة دعم وتأييد وتضامن من مصر حكومة وقيادة وشعبا إلى القيادة والحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف العصيب الذي تمر به لبنان ومنطقتنا العربية».



وأعرب عن قلق مصر من تداعيات الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة على أمن واستقرار لبنان، متابعا:« هناك أزمات عديدة تموج بها المنطقة، ونخشى ما نخشاه أن يكون لهذه الأزمات انعكاسات سلبية على أمن واستقرار لبنان، فهو أمر لا تقبل به مصر، لأن أمن وسيادة لبنان هو مصلحة مصرية وعربية أكيدة».



وأكد أن مصر «لن تدخر جهدًا في سبيل تجنيب لبنان وشعبه ويلات أي تصعيد غير محسوب أو انفجار للأوضاع».