كشف وكيل أعمال أشرف داري، لاعب بريست الفرنسي، عن وجود مفاوضات جادة من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع داري، مشيرا إلى أن بريست له مطالب مالية ستحسم رحيل اللاعب للقلعة الحمراء.

قال وكيل أعمال داري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" هناك مفاوضات متقدمة بالفعل من جانب الأهلي، للحصول على خدمات داري".

أضاف:" تواصل الأهلي مع اللاعب وإدارة بريست للتعاقد مع أشرف داري خلال الموسم المقبل".

أوضح:" لا يمكن الإفصاح عن موعد بدء المفاوضات أو الشروط المالية المطلوبة من بريست، كل ما أستطيع قوله أن داري يمتلك عرضا من الأهلي".

أكد:" بريست له مطالب مالية ستحسم مسألة رحيل داري للأهلي، موضحا أن المفاوضات تبدو متقدمة بين الجانبين".

ويسعى الأهلي للتعاقد مع أشرف داري صاحب الـ 25 عاما، لتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.