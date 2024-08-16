نائب محافظ الوادي الجديد: نسعى لتطوير التعليم المزدوج لربط الطلاب بسوق العمل

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لبحث إجراءات التوسع في مجالات التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذة انتصار علي مدير إدارة التدريب والتعليم المزدوج بالمديرية.



وبحثت نائب المحافظ خطة فتح فصول للتعليم الزراعي المزدوج تضم التخصصات الزراعية ذات الأولوية بسوق العمل بالمحافظة وهي (فني زراعة نخيل وتصنيع منتجاته - فني إنتاج بساتين- فني إنتاج داجني)، والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد، ودراسة الإعداد لافتتاح فصول للتعليم الزراعي التطبيقي خلال العام القادم، مؤكدةً أن التعليم المزدوج والتطبيقي يأتي على رأس خطط وبرامج الدولة لتطوير التعليم الفني وتأهيل طلابه، وربطهم باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ لتدريب الطلاب عمليًا إلى جانب الدراسة النظرية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة إجراءات افتتاح فصول التخصصات الجديدة التي تم الإعلان عنها ومنها السكرتارية الطبية والسياحة العلاجية والفندقة، موجهةً بإنهاء كافة الاحتياجات اللازمة للفصول بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، والتنسيق مع الوزارة بشأن توفير المناهج الدراسية المعتمدة، وتحديد أعداد الطلاب المقبولين بإدارتي الخارجة والداخلة وفقًا للخطة الاستيعابية للفصول وأماكن التدريب العملي.