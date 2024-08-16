 النني: سعيد بالانضمام لفخر أبو ظبي..وأطمح لتحقيق البطولات - بوابة الشروق
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النني: سعيد بالانضمام لفخر أبو ظبي..وأطمح لتحقيق البطولات

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:36 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:36 م

أعرب محمد النني المنضم حديثا لصفوف الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالانضمام لفخر أبو ظبي، متمنيا مساهمته في تحقيق طموحات جماهير النادي في الفوز بالبطولات.

قال محمد النني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" ‏سعيد بانضمامي لفخر أبو ظبي نادي الجزيرة".

أضاف:" أسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله نقدر نسعد جماهير فخر أبو ظبي ونحقق طموحات النادي في الفوز بالبطولات إن شاء الله".

ومن المقرر أن يرتدي محمد النني القميص رقم 17 مع ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي.

ولم يكشف نادي الجزيرة الإماراتي عن مدة التعاقد مع النني أو المقابل المالي للصفقة.


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