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خماسي الإسماعيلي يرفض لعب مباراة سموحة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:09 م

رفض خمس لاعبين في الإسماعيلي لعب مباراة سموحة، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأخيرة للدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قد قرر السفر بالفريق الأساسي إلى السعودية لمواجهة الاتفاق وديا غدا السبت، بينما يلعب فريق الرديف الذي يضم أبرز عناصر قطاع الناشئين ضد سموحة.

وقرر إيهاب جلال إشراك الخماسي المستبعد منذ فترة «محمد هاشم ومحمد حسن وباسم مرسي وكريم عرفات وأحمد محسن» لقائمة لقاء سموحة، ولكن الخماسي رفض خوض التدريبات.

وقرر مسؤولو النادي الإسماعيلي معاقبة اللاعبين الخمسة باستبعادهم من المباراة بشكل مبدئي.

وأبعد الجهاز الفني اللاعبين الخمسة من خوض التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات، وطلب رحيلهم في يناير الماضي ولكنهم تمسكوا بالبقاء لنهاية الموسم للحصول على مستحقاتهم كاملة.


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