تشكيل هجومي لإنبي أمام وادي دجلة

أعلن نادي إنبي مساء اليوم السبت، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب إنبي مع وادي دجلة مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- محمد سمير محمد- مروان داوود- مصطفى كشك.

وسط الملعب: أحمد العجوز- مودي ناصر- أحمد إسماعيل.

خط الهجوم: رفيق كبو- محمد شريف- يوسف أوبابا.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "أحمد كالوشا، هشام عادل، أحمد زكي، أحمد حواش، أحمد كفتة، مصطفى شكشك، رضا السيد، محمد عماد، صلاح زايد، محمد حمدي".