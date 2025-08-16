المستشار الإعلامي للأونروا: مصر لا تتأخر في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن الأحداث الجارية في قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن مصر لم ولن تتأخر في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية والإنسانية للفلسطينيين وإدخالها إلى قطاع غزة.

وأوضح أن هناك تعطيلا متعمد من الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، حيث تواجه الشاحنات المصرية، بعد تفريغها وتحميل المساعدات على عربات فلسطينية، عراقيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى بطء شديد أو توقف وصول المساعدات إلى الأهالي المحتاجين داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن ممارسات سلطات الاحتلال التي تتم بشكل متكرر تعرقل وصول الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تمر بها غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

ودعا أبو حسنة، إلى تحرك المجتمع الدولي بشكل فعال لإنهاء الحصار المستمر على قطاع غزة باعتبار أن الصمت على هذه الجرائم يمثل حالة من التواطؤ وإن بشكل غير مباشر مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.