اليونيسف: 112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في قطاع غزة



حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاظم أبو خلف، من تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معدل دخول الأطفال في دوائر سوء التغذية بلغ 112 طفلًا يوميًا.

وقال أبو خلف في تصريح له اليوم السبت: «إن عدد الأطفال الذين دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 180%، عند المقارنة بين شهري فبراير (خلال الهدنة) ويونيو الماضي»، موضحا أن «الاحتلال لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر في الارتفاع بشكل مقلق».

وأضاف: «المحظوظ الآن هو الطفل الذي يدخل دائرة سوء التغذية، لكنه لا يزال على قيد الحياة، فهناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم ومستقبلهم».

ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تطال أيضًا النساء الحوامل، إذ أن الكثير منهن يعانين من سوء تغذية حاد، ما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجة منذ لحظاتهم الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 حالة وفاة، من بينهم 108 أطفال.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومؤخرًا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن «ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام»، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بـ«غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس».