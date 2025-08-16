سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 8 فلسطينيين بقطاع غزة، بينهم 6 من عائلة واحدة، منذ فجر السبت، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، استهدف قصف الجيش الإسرائيلي على غزة اليوم منزلا وخيمة تؤوي نازحين.

ففي وسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأطفالهما، بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة غانم في مخيم البريج.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.