القبض على لصين سرقا 5 ساعات فاخرة من منزل إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد عمال المنازل لدى إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق، وشريكته، وهو حارس أمن مساعد في المجمع السكني الذي يعيش فيه كاسياس، وذلك بتهمة سرقة ما يصل إلى 5 ساعات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف يورو، وفقا لمصادر التحقيقات التي تحدثت إلى صحيفة "إل موندو الإسبانية".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تردد أن الموظف كان يسرق الساعات ويستبدلها بأخرى مقلدة، وكان اللاعب السابق هو من أدرك أن الساعات مقلدة فتوجه إلى الشرطة.

وبحسب نفس المصادر فإن الرجل هو العقل المدبر للسرقة، ولا يمكن اعتبارها سطو، لأن الخادمة لم تكسر أي باب لدخول المنزل، وعثر في منزليهما على قطع ساعات فاخرة مفككة، من المحتمل أنها للساعات المسروقة.

ومثل المتهمان أمام المحكمة هذا الأسبوع وتم الإفراج عنهما، على الرغم من أن القاضي ألغى جوازي سفرهما.

وكانت لبعض المسروقات قيمة عاطفية كبيرة لكاسياس، إذ كانت هدايا تخلد الألقاب التي حققها طوال مسيرته، والحقيقة أن بعضها يحمل نقوشا خاصة تبرز تواريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا الثلاث التي فاز بها مع ريال مدريد.

ووصل المحققون إلى الرجلين الموقوفين بعد أن تأكدوا من أن سرقة الساعات وقعت في مكانهما الأكثر خصوصية، وكانت الخادمة وشريكها المشتبه بهما الرئيسيين منذ البداية، وكشفت التحقيقات لاحقا، أن الرجلين كانا على الأرجح يخططان لمواصلة تبادل الساعات.