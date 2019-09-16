تحل اليوم ذكرى وفاة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس منذ أن رحل عن عالمنا في 2006، الذي لم تقتصر موهبته على التمثيل وحسب بل كان فنانًا شاملًا يحب التمثيل، والغناء، والرسم، وأداء الاستعراضات.

وضمت حياة المهندس الفنية عددا من الدويتوهات التى غناها مع كبار الفنانات، والتى أضافت تاريخه ومسيرته الفنية، تستعرضها "الشروق" في التقرير التالي.

1) استعراضات المهندس مع الفنانة شويكار

- قلبى يا غاوى خمس قارات

قدم فؤاد المهندس واحدًا من أهم الاسكتشات الغنائية فى فيلمه "مطاردة غرامية"، والذى لا يزال باقيًا فى الأذهان حتى وقتنا المعاصر، وشاركته الغناء الفنانة شويكار زوجته السابقة ورفيقة مشواره الفنى.

تدور الفكرة حول تجميع ثقافات مختلفة من بلدان عدة، إلا أن الثقافة المصرية هى الفائزة فى النهاية، والأغنية من كلمات فتحى قورة، وألحان منير مراد.

- فرافيرو

قدم الثنائي هذا الاستكتش الاستعراضي، من فيلم "العتبة جزاز" عام 1969م، وتدور فكرته حول أختطاف شويكار وإنقاذ فرافيرو الشجاع لها والذى جسد شخصيته المهندس.

- يا أم ملاية لف

شارك المهندس في تقديم هذا الاسكتش، نجوم كبيرة منهم شويكار وعبدالمنعم مدبولى وسعيد صلاح، أثناء تقديمهم فيلم "ربع دستة أشرار" عام 1970م.

شنبو يا شنبو

قدم فؤاد المهندس هذه الأغنية مع شويكار، من فيلم "شنبو فى المصيدة" 1968م.



- عملوها فيا زفوك ليا

قدم الدويتو شويكار والمهندس اسكتش غنائى، تدور فكرته حول ضجر الزوجة من زوجها المخترع والمنشغل باختراعاته، والتى دائمًا تبؤ بالفشل.



يا شهور العسل

قدم المهندس مع شويكار هذا الدويتو، الذى غالبًا ما كان يمثل حياتهم الشخصية، حيث تدور فكرة الأسكتش حول عريس وعروسة يبدآن حياتهم الزوجية السعيدة معًا، وقد ذكر فيه أسماء أولادهم منه ومحمد وأحمد.

يا واد يا مفكر

شاركت شويكار المهندس في دويتو "يا واد يا مفكر يا هايل" عام 1967 من فيلم "إجازة غرام" التي لم تظهر فيه إلا بعد دقيقتين ونصف من مدته التي استمرت حوالى 5 دقائق.



ألزم حدودك

ظهر المهندس فى هذا الدويتو مغازلًا لشويكار، ومحاولًا التقرب منها، والدويتو من فيلم "ربع دستة أشرار"، إنتاج عام 1970م.

- لومي يا لومي

قدما الثنائى دويتو "لومى يا لومى" الغنائى، من فيلم "أنت اللي قتلت بابايا" عام 1970.

2) اسكتشهات المهندس لشهر رمضان

خلال الاحتفال بشهر رمضان المبارك، قدم المهندس اسكتشين، هما الأشهر على الأطلق فى تاريخ الأعمال الفنية المقدمة برمضان.

الراجل ده هيجننى

قدم المهندس دويتو شهير عن شهر رمضان، مع الراحلة صباح، حيث تدور فكرته حول سلوكيات الزوج المصرى الخاطئة خلال فترة الصيام،والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى.

الصيام مش كده

قرر فؤاد المهندس استكمال السلوكيات الخاطئة للزوج المصري في شهر رمضان من خلال دويتو جديد، جمعه مع زوجته شويكار، وهى من تأليف حسين السيد وألحان حلمى بكر.

3) اسكتشات المهندس على خشبة المسرح

- ليلتك فل يا رزة يا فلللي

شاركت المهندس في هذا الاستعراض المسرحي نجمة الاستعراضات شريهان والتي كانت شهادة ميلاد لمشوار شريهان الفني أثناء تقديمهم مسرحية "علشان خاطر عيونك".



رايح أجيب الديب من ديله

قدم المهندس استعراض مسرحى، فى مسرحية "أنا فين وأنتى فين"، وكانت المرة الأول التى يشارك فيها المهندس الطفلة منى وهبى فى تقديم دويتو.



يا حتة مرونج لاسيه

قدم المهندس استعراضًا مسرحيا شهير مع الطفلة رانيا عاطف، فى مسرحية "هالة حبيبتى"، وكان يداعبها فيه، وهو من الأستعراضات التى ترتبط بالذاكرة حتى الآن.

4) استعراضات الأستاذ وملكات الأغراء

- حبيبى يا رقة

لم تقتصر مشاركات المهندس على نجمات الكوميديا فقط، ولكنه استطاع بموهبته وبراعته مشاركة هند رستم إحدى نجمات الأغراء فى ذلك الجيل، ليقدما معًا دويتو غنائى ناجحًا يتذكره الأطفال والكبار، وذلك أثناء تقديمها معًا فيلم "اعترافات زوج".

جدير بالذكر أن هند رستم استعارت صوت المغنية "تيتا صالح"، والأغنية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

عزيزة

قدم فؤاد المهندس دويتو مع ملكة الأغراء ناهد الشريف، في أغنية "عزيزة"، وذلك أثناء تقديم فيلمهما "كان وكان وكان".

- فى صحة 5 باب

قدم المهندس فى عمر متقدم، فيلم الأغراء "5 باب" مع النجمة نادية الجندى، وعادل أمام، وأشتهر فيه بمقولة "كله ماشى" و"في صحة 5 باب".

5) استعراضات فؤاد المهندس باللغات

- أغنية يونانية

قدم المهندس دويتو مع شويكار، باللغة اليونانية ولكنه أستعار الصوت الغنائى، وذلك أثناء تقديمهما فيلم "العتبة جزاز".



- ياسو

قدم المهندس هذه الأغنية، واستخدم بها خليط من اللغات مع العربى بطريقة مضحكة.



6) مونولج المهندس عن مصر والجلابية

- مصر هي أمي

قدم المهندس مونولج عن مصر وحبها ووصف الناس بها، وشاركته فيه شويكار وسمير غانم، وذلك أثناء فيلم فيفا زلاطا .

- الجلابية

تعاون المهندس مرة أخرى مع الراحلة صباح، فى تقديم دويتو "الراجل ده هيجنني" ولكن هذه المرة دارت فكرة الدويتو حول قضايا الجلابية والتحضر المظهري التى تنقل صورة عن البلد ونهضتها، وهي من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى.