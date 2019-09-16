التحالف العربي: الدلائل المبدئية في استهداف «أرامكو» تؤكد أن الأسلحة المستخدمة إيرانية

أ

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية تؤكد أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي على معملي النفط السعوديين التابعين لشركة أرامكو في "بقيق وخريص"، إيرانية.

وقال المالكي - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن الهجوم لم يكن من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشات الحوثية، حيث إن هذه الميليشات هي مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي" .

وأضاف أن التحقيقات بشأن الهجوم مستمرة ويتم حاليا العمل على الانتهاء منها والإعلان عن نتائجها كافة.

وحول تقرير الخبراء الصادر في الثالث من سبتمبر، عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أكد رفض التحالف لما جاء فيه من مغالطات، قائلا " إن المنهجية التي تم استخدامها في التقرير لا تعتمد على معلومات صحيحة في التعامل مع المعطيات وأيضاً الحالة الإنسانية في اليمن، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون الدولي والإنساني".

وأشار المالكي إلى أن الميليشات الحوثية لا تزال تحاول استخدام الأسلحة النوعية سواء كانت صواريخ بالستية أو طائرات بدون طيار كما حدث في الهجوم الأخير، وكان هناك محاولات مستمرة في الفترة الماضية لاستهداف الأعيان المدنية والمطارات بما فيها مطار أبها الدولي وجازان ونجران بعدد من الطائرات خلال الفترة الماضية".

وفيما يتعلق بإحصائية الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم، أوضح المالكي أنها بلغت 7316 خرقاً.