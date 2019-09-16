المصري: اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة لقاء العودة أمام ماليندي بدون جمهور

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كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن ناديه تلقى إخطارًا من قبل اتحاد الكرة بإقامة مباراة العودة أمام ماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية بدون جمهور.

قال الخولي في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة أخطر المصري بإقامة المباراة بدون جمهور لأسباب أمنية.

وواصل أن المصري يمثل الكرة المصرية ومن حقه اللعب بحضور الجمهور في المباريات الأفريقية، موضحًا أن المصري أخطر اتحاد الكرة برفض اللعب بدون جمهور.

وأفاد بأن المصري أرسل مندوبا عنه لمديرية أمن السويس، والتي أبدت استعدادها الكامل لاستضافة المباراة بحضور جماهيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ستاد السويس يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، علمًا بأن الفريق البورسعيدي نجح في الفوز ذهابا (4-1).