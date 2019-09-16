وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم عملية السلام في السودان ورفع أسمه من لائحة الإرهاب

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، دعم بلاده علمية السلام في السودان، ومطالب الخرطوم رفع أسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، في القصر الجمهوري، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستقدم 60 مليون يورو، إلى السودان، منها 15 مليونا ستدفع بشكل فوري، من أجل دعم التحول الديقراطي الجاري، في البلاد.

وعقد الوزير الفرنسي مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السودانية، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والبرهان، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم نشطاء الثورة السودانية، قبل مغادرة الخرطوم، الليلة.