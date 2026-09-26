الإسكان: سرعة تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجارية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات بني سويف، ودمياط، وسوهاج، والمنيا.

وأكدت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان السبت، ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية، وسرعة تذليل المعوقات لرفع معدلات تنفيذ المشروعات؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بتلك المحافظات.

واستعرضت الوزيرة، استنادًا لتقارير دورية ونتائج جولات ميدانية، مع اللواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف مشروعات بني سويف، والتي شملت محطات معالجة دنديل بطاقة 40/80 ألف متر مكعب/يوم، وطنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألفًا، وأبو صالح بطاقة 3 آلاف.

وتضمنت مشروعات المحافظة أيضًا محطتي رفع أشمنت وبني أحمد، وشبكات انحدار أشمنت بطول 23 كيلومترًا، وتعديل مسار خط السيب النهائي لمعالجة طحا البيشة بطاقة 25/50 ألف متر مكعب/يوم.

وفي دمياط، شملت المتابعة محطات معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم، وأم الرزق بطاقة 5 آلاف، وكفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف.

كما اطلعت الوزيرة على مستجدات مشروعات المنيا، وتضمنت محطات رفع قرى الشيخ مسعود، والمسيد بمركز العدوة، والبسلقون، وعطف حيدر، فضلًا عن محطتي الرفع الرئيسيتين بالريرمون ومنسافيس بأبو قرقاص. وتابعت توسعات محطة معالجة أبو قرقاص بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 12 قرية، والتي شهدت التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي بها.

وتضمنت مشروعات محافظة سوهاج تنفيذ مشروع صرف صحي أولاد إسماعيل بمركز المراغة، ويشمل محطة رفع وخط طرد، ومشروع صرف صحي الجلاوية بمركز ساقلتة، ويضم محطة رفع رئيسية وخط طرد وشبكات انحدار.



