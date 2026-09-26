الإسكان تعلن جدول تسليم أراضي المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج ضمن مشروع «بيت الوطن» (المرحلة الثامنة التكميلية) بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 16 نوفمبر.

وأكدت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، مواصلة الوزارة تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، موجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التسليم وتيسير حصول المواطنين على الأراضي.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن التسليم يشمل قطع الأراضي بمنطقة قطعة رقم 33 شمال الحي 22، ومنطقة شرق جامعة حورس.

وأشار فتحي إلى جدول التسليم بمنطقة قطعة رقم 33 شمال الحي 22، ليبدأ يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 بتسليم القطع من 1 إلى 16، والثلاثاء 13 أكتوبر للقطع من 17 إلى 32، والأربعاء 14 أكتوبر للقطع من 33 إلى 41 والمواطنين المتخلفين عن الاستلام.

وأضاف أن تسليم قطع الأراضي بمنطقة شرق جامعة حورس يبدأ الخميس 15 أكتوبر 2026 للقطع من C1 إلى C16، ويستكمل الإثنين 19 أكتوبر للقطع من (C17 إلى C32)، والثلاثاء 20 أكتوبر (C33 إلى C48)، والأربعاء 21 أكتوبر (C49 إلى C64)، والخميس 22 أكتوبر (C65 إلى C80).

ويشهد الاثنين 26 أكتوبر تسليم القطع من C81 إلى C87 ومن D1 إلى D9، والثلاثاء 27 أكتوبر للقطع من (D10 إلى D25)، والأربعاء 28 أكتوبر (D26 إلى D41)، وخُصص الخميس 29 أكتوبر للمواطنين المتخلفين عن الاستلام.

ويستأنف الجهاز التسليم يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 للقطع من D42 إلى D57، والثلاثاء 3 نوفمبر (D58 إلى D73)، والأربعاء 4 نوفمبر (D74 إلى D80 ومن E1 إلى E9)، والخميس 5 نوفمبر (E10 إلى E25)، والإثنين 9 نوفمبر (E26 إلى E41)، والثلاثاء 10 نوفمبر (E42 إلى E57)، والأربعاء 11 نوفمبر (E58 إلى E73)، والخميس 12 نوفمبر (E74 إلى E89).

ويختتم الجدول يوم الإثنين 16 نوفمبر بتسليم القطعة E90 والمواطنين المتخلفين عن الاستلام.