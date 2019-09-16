الذهب يقفز 4 جنيهات مدفوعاً بالهجوم على منشآت نفط سعودية



تراجعت أسعار صرف الدولار فى 9 بنوك خلال تعاملات أمس، ليسجل 16.30 للشراء لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.

وانخفضت العملة الخضراء بنحو 4 قروش فى بنك كريدي أجريكول لتسجل 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وبنحو 3 قروش فى البنك العربي الأفريقي لتسجل 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع.

كما هبطت العملة الأمريكية بنحو قرشين فى كل من البنك التجاري الدولي لتصل إلي 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وفى بنكي الأهلي المصري، ومصر لتسجل فيهما 16.33 جنيه للشراء و16.43 جنيه للبيع، وأيضا فى بنك التعمير والاسكان سجلت 16.32 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار بنحو قرش واحد فى بنك قناة السويس 16.32 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع، وفى بنك البركة ليسجل 16.34 جنيه للشراء و16.44 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.

وعلى جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 685 جنيها مقابل 681 جنيها أمس الأول، نتيجة ارتفاع المعدن الاصفر فى البورصة العالمية إلى 1503 دولارات للأوقية مقابل 1488 دولار للأوقية، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، ارتفع الجرام عيار 18 بنحو 4 جنيهات أيضا ليسجل 585 جنيها مقابل 581 جنيها أمس الأول، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 785 مقابل 781 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليسجل 5600 جنيه.

وعالميا قفز الذهب 1% أمس الإثنين، إذ أدت الهجمات على منشآتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي رئيسية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب 1% في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية، بعدما انخفضت الأسعار بنسبة 1.2% في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8% إلى 1511.40 دولار للأوقية.