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تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنباء رحيل طلعت يوسف، عن تدريب الفريق، مؤكدًا أنه ستجمعه جلسة بمرتضى منصور لضم الثنائي المعار بشكل نهائي.

وقال مصليحي، في تصرحيات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تعادلنا مع الأهلي بطل الدوري ولولا إهدار أحمد رفعت لكنا قد فزنا بهدف دون مقابل، وكنا الأكثر استحواذا".

وأكمل: "لدينا جهاز فني قدير مع طلعت يوسف، بعد مباراة الإسماعيلي قيل عنه أفضل من مورينيو، ثم خضنا 3 مباريات في الظهيرة فخسرنا مباراة وتعادلنا في 2".

وواصل: "شعرت بالحزن لما قاله يوسف بعد مباراة الأهلي، أفكر في إدارة المنظومة، فكيف نبدأ الموسم الجديد في حين أنه لا يوجد وقت ولابد أن نفكر في صالح النادي".

وأردف: "إذا حصلت على الإمكانات الموجودة في الأهلي والزمالك وسيكون الاتحاد ضمن الأفضل في الدوري".

وأوضح: "طموحنا كان استكمال المنافسة على المربع الذهبي، الآن بعد استئناف النشاط نخوض مباراة كل 48 ساعة وقوام الفريق 24 لاعبا ومن الصعب المواصلة في ظل الإيقافات والإصابات".

وأضاف: "خسرنا مباراة واحدة في آخر 7-8 مباريات تعادلنا مع الأهلي والزمالك وفزنا على الإسماعيلي ونسير بخطى ثابتة".

وعن مفاوضات ثنائي الزمالك، أجاب: "سنجتمع قريبا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لضم رزاق سيسيه وأحمد رفعت، ونرغب في وجودهم معنا الموسم المقبل".

وشدد: "لدينا مجموعة من الناشئين والشباب سيظهرون بشكل طيب الموسم المقبل ويدعمون الفريق".

واختتم عن إصابة مدافع محمود رزق عقب مباراة الأهلي: "انتهى موسم محمود رزق وسيغيب 6 أسابيع بعدما أجرى عملية جراحية وأحمد فتحي اتصل بي واعتذر ووعد أنه سيزوره في قريبا".