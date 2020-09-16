أمريكا تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران

تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء بفرض العقوبات الأمريكية “كاملة” على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.



جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحفية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.



وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس آب لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر تشرين الأول، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.