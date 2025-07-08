الحوثي: ملتزمون بحرية الملاحة للجميع باستثناء إسرائيل ومن يدعمها

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مهدي المشاط: ليس لدينا أي رغبة في استهداف أحد لا علاقة له بدعم الكيان الصهيوني

قالت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، إنها ملتزمة بحرية الملاحة في البحر الأحمر "للجميع باستثناء إسرائيل ومن يدعمها"، وذلك بعد ساعات من حديث الولايات المتحدة عن سقوط قتلى وجرحى بطاقم سفينة استهدفتها الجماعة.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وشدد المشاط على "الالتزام بحرية الملاحة للجميع باستثناء الكيان الصهيوني ومن يدعمه في العدوان على أهلنا في غزة".

وأضاف: "ليست لدينا أي رغبة في استهداف أحد لا علاقة له بدعم الكيان الصهيوني، وقد أنشأنا مركز عمليات إنساني للتنسيق مع شركات الملاحة حرصا منا على تجنب الضرر ما أمكن".

وأكد أنه "على جميع شركات الملاحة الالتزام بتعليمات وقرارات قواتنا المسلحة، ومن يتجاهلها يتحمّل مسؤولية ذلك".

ودعا المشاط إلى "الابتعاد عن التعامل مع أصول الكيان الصهيوني"، متوعدا بأن قوات الجماعة "المتعاظمة والمنضبطة ستواصل عملياتها بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وفقا للمواثيق الدولية"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة سقوط قتلى وجرحى في طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم الحوثيين في البحر الأحمر.

وأدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في منشور على "إكس"، هجوم جماعة الحوثي على السفينة التجارية "إترنيتي سي"، قائلة إنه "أسفر عن إصابات وخسائر فادحة في الأرواح بين أفراد طاقمها المدني"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

والاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة غربي سواحل مدينة الحديدة اليمنية لهجوم بخمس قذائف صاروخية أطلقت من مركب صغير.

ورفضا لحرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة، يهاجم الحوثيون سفن إسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.