بعد انقطاع استمر عامين، يعود الفنان السعودي ناصر القصبي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد بعنوان "فبراير الأسود"، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة "شاهد".

ويعد العمل أول تعاون يجمع بين القصبي والمخرج عمرو صلاح، فيما يتناول المسلسل واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية في تاريخ المملكة، وهي أزمة انهيار سوق الأسهم السعودي في عام 2006.

تم تصوير المسلسل بالكامل في مدينة الرياض، وهو من تأليف ناصر العزاز، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما السعودية، من بينهم: حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول، لولو التميمي، وآخرون.

ويمثل "فبراير الأسود" عودة درامية مرتقبة للقصبي بعد آخر ظهور له في الجزء الأخير من مسلسل "طاش ما طاش"، الذي عُرض عام 2023 تحت عنوان "طاش العودة".