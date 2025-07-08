ترامب يعتزم فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عزم حكومته فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماع حكومته في البيت الأبيض، حيث أفاد بأنهم أعلنوا سابقا تعريفات قطاعية تشمل الفولاذ والألمنيوم والخشب والسيارات.

وأضاف أنه سيعلن اليوم عن الرسوم الجمركية الخاصة بواردات النحاس.

ولدى سؤاله عن نسبة الرسوم المفروضة على النحاس، أجاب ترامب: "سنفرض نسبة 50 بالمئة".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن قريبا تعريفات تتعلق بالرقائق الإلكترونية.

وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى 9 يوليو الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية وتجنب فرض رسوم إضافية. إلا أن الولايات المتحدة لم تتوصل حتى الآن إلا إلى اتفاقين أوليين مع كل من بريطانيا وفيتنام، فيما يتوقع إعلان إطار لاتفاق تجاري مع الهند في الأيام المقبلة.