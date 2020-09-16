الإسماعيلية وقنا والأقصر تشهد فوز مستقلين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردي لم يحسم من الجولة الأولى.

وقال رئيس الهيئة إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي شهدت جولة إعادة بلغ 28 مليون 217 ألف و880 ناخب، حضر منهم في جولة الإعادة عدد 2 مليون 848 ألف و757 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 10.22%، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 ألف و704 صوتاً بنسبة مئوية بلغت 84.09%، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 433 ألفاً و 53 ناخباً بنسبة مئوية بلغت 15.01%.

وأضاف لاشين أنه تم اعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردي وهم: أبو سريع أبو سريع إمام مرشح حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، وهشام الحاج علي ومحمود فريد شراره مرشحي حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أشرف ممدوح و علي العجواني، مرشحي حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، و عمر القماتي مرشح حزب مستقبل وطن بالجيزة، ونبيل حميدة عبد الخالق، مرشح حزب مستقبل وطن ببني سويف.

وفي أسيوط تم اعتماد فوز مرشحي حزب مستقبل وطن الثلاثة وهم كلاً من محمد عبد المنعم قرشي وعادل حجازي ومصطفى محمود، كما تم اعتماد فوز مرشحي الحزب في سوهاج وهم كلاً من مجدي خراجة و محمود أبو سديرة ومصطفى الشريف وأحمد فوزي وعبد الحكيم حساني.

وفي محافظة قنا قاز مرشحي حزب مستقبل وطن وهما محمد كمال موسى وأبو النجا المحرزي ومرشح فردي مستقل آخر هو عبد الفتاح دنقل، فيما فاز بمقعدي محافظة الأقصر مرشحين مستقلين هما محمد عبد العليم ومحمد عطا إسماعيل، وفي أسوان فاز مرشحي حزب مستقبل وطن مجد الدين أبو الحسب ومحمد الأنور، وكذلك الحال في محافظات دمياط حيث فاز مرشح الحزب أحمدعبد الشافي البلشي، وبور سعيد التي فاز فيها مرشح الحزب أيضاً عاطف محمد علم الدين.

أما محافظة الإسماعيلية ففاز فيها المرشح المستقل رمضان إمام غنيم، وفي مطروح فاز مرشح حزب مستقبل وطن رزق علواني عبد الحميد.

على جانب آخر، تفتح لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 29 محكمة ابتدائية، أبوابها ابتداءً من صباح اليوم الخميس وتستمر على مدار أسبوع، أمام الرغبين في الترشح.

وعلى مدار الأيام الماضية أصدرت الهيئة قرارت عدة تنظم عملية تلقي طلبات الترشح والفصل فيها، أهمها القرار رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٠ بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.