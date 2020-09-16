 الجمعة.. روتانا تطلق برنامج «ذا سيجناتور» على منصاتها الإلكترونية - بوابة الشروق
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الجمعة.. روتانا تطلق برنامج «ذا سيجناتور» على منصاتها الإلكترونية


نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:48 م

تطلق شبكة روتانا، بعد غدا الجمعة، عبر منصتها الإلكترونية، برنامجا جديدا، بعنوان (ذي سيجناتور - The Signature)، ليخاطب محبي الأزياء وآخر صيحات الموضة، ومتتبعي أخبار النجوم ومشاهير السوشيل ميديا.

وعلى مدار 12 حلقة، تستضيف مدونة الموضة زينة لؤي متخصصين تستعرض معهم أذواقهم المختلفة في ما يخص تنسيق الملابس، وروتينهم الجمالي وكيفية اعتمادهم لآخر الأنماط في عالم الموضة.

ويتخلل البرنامج عددا من الألعاب المسلية والتحديات التي سيخضع لها الضيوف، ومنهم الممثلة ديما بياعه، وخبيرة الميك أب هديل العزاوي، والإعلامي نورالدين، ومدونات الموضة روان بن حسين وأصالة كامل وسارة المدني وغيرهم العديد من الأسماء الشهيرة في هذا المجال.

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