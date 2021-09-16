مياه المنوفية: اختبار كفاءة بلاعات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبار مدى كفاءة بلاعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، ورئيس الشركة القابضة ممدوح رسلان، والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار.



وكلف محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، جميع رؤساء الأفرع بإجراء جميع الاحتياطات اللازمة وإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة.



وتابع نجيب تطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة، للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أية تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.



وشدد على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد لاحتواء الأزمة، مؤكداً تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.