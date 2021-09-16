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مصطفى بكري: لن ننسى كل من يحاول النيل من السيسي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:04 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني حقيقي أنقذ الدولة مما خُطِّط لها.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل من حاول النيل الرئيس السيسي لن ننساه.. هذه الوجوه الكالحة ستظل ضدنا في كل موقف".

وتابع: "موقفي داعم لمؤسسات الدولة وليس للرئيس السيسي.. يمكن أن نختلف مع النظام لكن كلنا مع البلد".

وأشار بكري إلى أن ما حقّقته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أمرٌ يستدعي الفخر، مشدّدًا على أن القيادة السياسية تعي كرامة المواطن المصري، وبناء مصر وتحقيق نهضتها، وقادرة على بناء كوادر حقيقية تتسلم السلطة.

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