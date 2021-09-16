سويسرا تسجل 2605 إصابات جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

سجلت سويسرا 2605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 818 ألفا و715 إصابة، والوفيات إلى 10 آلاف و980 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 9.978 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.