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حدد قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1995 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الحدود القصوى لسرعات سير المركبات على الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي.

ونص القرار على أن تكون سرعة السير عليه وفقا لما يلی:

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم / ساعة لمركبات النقل.

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات (الملاكي - الأجرة).

على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالي:

70 كم / ساعة بالنسبة للمركبات الملاکی.

و50كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.