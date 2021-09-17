ضبط شخص لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر

ألقت قوات الأمن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، القبض على عامل بناء؛ لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش بمدينة رأس سدر.



وكانت قد وردت معلومات لدى الرائد محمد علو الدين، رئيس مباحث رأس سدر، تفيد بقيام عامل بناء بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من عمله ستارًا لمزاولة نشاطه، وتوزيع المواد المخدرة على العمال بمدينة رأس سدر.



وبناءً على معلومات مؤكدة بعد إجراء التحريات اللازمة، والتي أكدت أن المتهم يدعى "حازم. أ. م. أ" 19عامًا، ويعمل عامل بناء، ومقيم سمالوط المنيا، يتاجر في المواد المخدرة وتحديدًا الحشيش، تورويجها على العاملين القانطين بمدينة رأس سدر، وصدر أمر بسرعة ضبط المتهم.



وجرى عمل كمين لضبط المتهم، وتمكن النقيب إيهاب خيري، من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على فرش حشيش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، ومبلغ مالي حصيلة تجارته، والتليفون المحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء.



وبالكشف عن صحيفة سوابق المتهم تبين أنه ليس له صحيفة سوابق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات.