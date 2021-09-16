فيفي عبده: لما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبتها

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن علاقتها بوالدتها لا سيّما أن والدها توفي وهي في سن صغيرة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تُقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة "dmc"، مساء الخميس: "أمي ربتني كويس.. لدرجة إني لما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبتها".

وأضافت: "مكنتش أقدر أسأل والدتي عن السؤال ده.. لكن إخواتي سألوها وقالت لهم الناس بتخلف من الركبة".

وتابعت فيفي: "زمان مكنش فيه بجاحة زي دلوقتي .. التعليم دلوقتي بقى بيعلم، الإعلام كمان بيعلم الناس".

وروت الراقصة الشهيرة، قصة تسفيرها لوالديها لأداء مناسك الحج، وقالت إنّها جهَّزت الأموال اللازمة لسفر والدتها، فضاق والدها وطالب بأن يسافر للحج هو الآخر.

وأشارت إلى أنها رُزقت بالكثير من الحفلات في هذه الفترة، فتمكنت من تدبير أموال تسفير والدها للحج، موضحة أنها توفي قبل مرور 40 يومًا من عودته من الحج.