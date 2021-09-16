تحرير 9 محاضر والتحفظ على 19 طن جبنة غير صالحة فى دسوق

شن مجلس مدينة دسوق حملة تموينية مكبرة، وتفقد السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومدير إدارة تموين بندر دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشي تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الإداري.



وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق، ومحضري تموين و7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبنة غير صالحة، و960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 3 محاضر بيئة و15 محضر إشغال.