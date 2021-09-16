المؤبد لأمين معمل بمدرسة قتل شخصا وأشعل بجثته النيران بمركز أخميم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة أمين معمل بمدرسة بالسجن المؤبد، لقتله شخصا وإشعال النيران بجثته، بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسى، وأحمد أبو القاسم محمد، بأمانة سر ناصر محمد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الحالى، بمركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو ( خ . ح 42 عاما ) أمين معمل بمدرسة، تهمة قتل المجنى عليه ( ي . ف )، مع سبق الإصرار والترصد بأن وجه له عدة ضربات "بفأس" قاصدا قتله، فأحدث الإصابات التى أودت بحياته، ثم سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وأشعل النيران بجثته للتأكد من وفاته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.