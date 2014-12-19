مقتل وإصابة شخصين في هجوم مسلح شرقي بغداد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح؛ جراء هجوم مسلح في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم في حي طارق بمدينة الصدر الواقعة في العاصمة بغداد، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن القوات الأمنية طوقت فور وقوع هذا الهجوم المسلح، مكان الحادث، ونقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، كما فتحت تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المسلح.

ويأتي الحادث في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.