ارتفاع سعر الليثيوم إلى مستوى قياسي جديد

يبدو أن ارتفاع أسعار الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية لن يتوقف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الليثيوم ارتفع في الصين، اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد قدره 5ر500 ألف يوان (71315 دولار) للطن، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الليثيوم منذ عام، مما أدى إلى تضخم تكاليف تصنيع البطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، التي تشهد طلبا متزايدا عليها.

ويتزايد دعم المستهلكين للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة، في ظل تحول عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ورفع اتحاد سيارات الركوب الصيني توقعاته لمبيعات السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين سيارة خلال العام الحالي، بما يعادل نحو ضعف إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي. ومن المتوقع أيضا زيادة استخدام البطاريات في الصين خلال العام الحالي بمقدار الضعف.

وذكرت شركة سوك كيوميكا أند مينرا دو شيلي ثاني (إس.كيو.إم) أكبر منتج لليثيوم في العالم أمس أنها تتوقع باستمرار النقص الشديد في المعروض من الليثيوم في السوق خلال السوات المقبلة، مع ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الربع الحالي من العام مقارنة بالربع الثاني من العام، واستمرار الأسعار المرتفعة خلال الربع الأخير من العام.