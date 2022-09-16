كوريا الجنوبية تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 60 ألف إصابة، في استمرار لوتيرة التراجع المعتدلة، حيث يتباطأ تفشي سلالة أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 51 ألفا و 874 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من بينها 348 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و316 ألفا و 302 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الامراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و725 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 516 مريضا، بزيادة 25 مريضا عن حصيلة أمس.