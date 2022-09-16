ريهام الشبراوي: نستهدف مكافحة العنف الأسري والمجتمعي بالحوار المجتمعي

قالت ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، إن المحور المجتمعي يعتبر من أهم المحاور التي تشغل المواطن المصري داخل الحوار الوطني، وذلك لمناقشة أهم المشكلات التي حدثت في السنوات الاخيرة، والتي أدت إلى خلل في الأسرة المصرية، وانعكس ذلك على زيادة حالات الطلاق والعنف الأسري والعنف المجتمعي.

وأكدت للشروق على أن أهمية المحور المجتمعي، نابعة من أهمية الملفات المطروحة عليه، وأنه يجب منح الأولوية لمناقشة مجتمعية واسعة حول القوانين المقترحة والمقدمة لمجلس النواب، وعلى رأسها قانون الأسرة المصرية المعنى بالإنصاف والمساواة والعدالة للرجل والمرأة والطفل تمهيدًا لإصداره.

وكان قد حسم مجلس أمناء الحوار الوطني، تشكيل المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية المختلفة، بعدما أضاف 4 لجان جديدة إلى 15 سابقة، وهي: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات وذلك بالمحور السياسي، و لجنة الشباب بالمحور المجتمعي، ولجنة السياحة في المحور الاقتصادي، مع اختيار حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وصرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن عدد الترشيحات لأسماء مقرري اللجان وصل إلى 550 مرشحًا، ولكن جرى حسم نهائي من بينهم لـ: علي الدين هلال مقرر عام للمحور السياسي ولجانه، مع مصطفى كامل السيد مقرر مساعد لهذا المحور، وبداخله في اللجان النوعية، محمد عبدالغني مقرر ومحمد شوقي عبدالعال مقرر مساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، وفي لجنة المحليات فمقررها سمير عبدالوهاب والمقرر المساعد علاء عصام.

وجاءت مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد، والمقرر المساعد أحمد راغب، أما لجنة الأحزاب السياسية فمقررها إيهاب الطماوي، والمقرر المساعد خالد داوود، أما لجنة النقابات والمجتمع الأهلي فمقررها أحمد البرعي والمقرر المساعد مجدي البدوي.

كما استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على أحمد محمود جلال مقررًا عامًا للمحور الاقتصادي، وعبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، وفي اللجان الفرعية، فإن لجنة التضخم وغلاء الأسعار تولى محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا.

وضمت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كلًا من أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا، ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الصناعة بهاء ديمتري مقررًا، وأحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا.

وضمت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، كلًا من هشام صلاح الحصري مقررًا، عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا، ولجنة العدالة الاجتماعية كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، وثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة السياحة كلًا من د.أماني الترجمان مقررًا، ونورا علي عبدالسميع مقررًا مساعدًا.

وفيما يخص المحور المجتمعي، جاء المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة التعليم والبحث العلمي كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة الصحة كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا.

وضمت لجنة القضية السكانية كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كلًا من نسرين البغدادي مقررًا، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية كلًا من أحمد زايد مقررًا، وأحمد مجاهد مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الشباب كلًا من أحمد فتحي مقررًا، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا.