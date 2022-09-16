نادي سينما المرأة يستأنف عروضه الاثنين المقبل

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يستأنف نادي سينما المرأة، الذي يُقيمه المركز القومي للسينما فعالياته يوم الاثنين المقبل، 19 سبتمبر الجاري، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم التسجيلي الطويل "عالسلم" إخراج "نسرين الزيات" والفيلم التسجيلي القصير "كروان" للمخرج محمد "سويفي ضاحي".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.