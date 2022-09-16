برشلونة يؤكد تولي جوردي كرويف منصب المدير الرياضي

أصبح جوردي كرويف رسميا المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، في خطوة وصفها تشافي، مدرب الفريق، بأنها " قرار عظيم من النادي".

وكان خوان لابورتا، رئيس النادي، قام بجلب جوردي، نجل لاعب برشلونة الأسبق يوهان كرويف ولاعب سابق في النادي، إلى كامب نو العام الماضي لتولي دور استراتيجي في عمليات كرة القدم.

والآن، وقع كرويف على عقد ليصبح المدير الرياضي لكرة القدم، ليعمل جنبا إلى جنب مع ماتيو أليماني، الذي يقوم بدور مماثل.

وعمل كرويف في منصبه الجديد لعدة أسابيع، قبل أن يوقع العقود.

وذكر برشلونة في بيان :"وقع جوردي كرويف على عقده مع برشلونة كمدير رياضي جديد لكرة القدم لبرشلونة. وكان يعمل كرويف في هذا الدور منذ الأول من يوليو الماضي".

وأضاف البيان :" كان كرويف لاعبا في برشلونة في الفترة من 1993 إلى 1996، وعاد للنادي في الموسم الماضي كمدير للمنطقة الدولية لقسم كرة القدم، ولعب دورا رئيسيا في أحدث فترتين للانتقالات كعضو في اللجنة الرياضية".

ويعتقد تشافي أن بإمكان كرويف /48 عاما/ أن يجلب تأثيرا إيجابيا بعد أن تم تكليفه بمسؤوليات متزايدة.

وبصفته كان مديرا فنيا سابقا لفريق شينزين الصيني، سيتخذ كرويف قرارات من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تشافي والفريق الأول.

وقال تشافي :"في البداية، سأقوم بسؤاله عما إذا كان بإمكانه دعوتي على العشاء للاحتفال بهذا القرار. أنا سعيد للغاية له وأيضا لنا".

وأضاف :"إنه شخص مؤهل، ذكي للغاية، ويعرف الكثير عن كرة القدم. هو مخلص لي على المستوى الشخصي، وأيضا للجهاز ككل".

وأردف :" إنه قرار عظيم من النادي، أدعمه بنسبة 100 % . قلت بالفعل عدة مرات، سواء كنت أنا المدرب أم لا، فإن ماتيو وجوردي رائعان في هذا المنصب للنادي".