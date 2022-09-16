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قال مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز إن رجلا مسلحا اعتقل بعد اقتحامه بنكا في مدينة الغازية في جنوب لبنان، صباح اليوم الجمعة؛ لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

ويعاني لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، سواء بالنسبة للقطاع المالي أو المعيشي، ووصلت الأزمة إلى الخبز، حيث تشكلت طوابير أمام الأفران.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

كما يعانى لبنان شحا فى السيولة وقيودا على السحوبات المالية من المصارف وانقطاعا فى التيار الكهربائى معظم ساعات اليوم.