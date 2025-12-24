تقرير- 6 مواهب شابة تخطف الأنظار تحت سماء أمم إفريقيا

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على 6 لاعبين شباب، يشاركون في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل، موضحًا أنهم يمثلون جيلًا جديدًا من المواهب الإفريقية الشابة.

وذكر الاتحاد الإفريقي أن الأضواء لن تسلط على النجوم المخضرمين فقط خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، بل ستتجه الأنظار أيضاً نحو جيل جديد من المواهب الإفريقية الشابة، المستعدة لفرض نفسها على أكبر مسرح كروي في القارة.

وأبرز «كاف» من بين الأسماء التي يُنتظر أن تخطف الأضواء، كل من السنغاليين لامين كامارا وإبراهيم مباي، الإيفواري عمر دياكيتي، الجزائري إبراهيم مازة والكاميروني كريستيان ميشيل كوفاني، إضافة إلى لاعب الكونغو الديمقراطية، نواه ساديكي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن جميع هؤلاء اللاعبين سبق لهم تمثيل منتخباتهم الوطنية على المستوى الأول، وقدموا لمحات واعدة عن إمكاناتهم على الساحة الدولية، باستثناء، كوفاني، الذي تأخر ظهوره الأول مع منتخب الكاميرون بسبب التزاماته مع نادي باير ليفركوزن، ويستعرض التقرير مسيرة اللاعبين الستة.

لامين كامارا – 21 عاما

السنغال - موناكو

يُعد لامين كامارا أحد الركائز الأساسية في خط وسط المنتخب السنغالي، حيث أظهر قدرته على التألق تحت الضغط، بعدما سجل خلال النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2024.

ويشغل كامارا مركزاً محورياً في وسط الملعب، ويُعد من العناصر الأساسية في نادي موناكو الفرنسي، حيث يجمع بين الحيوية، والذكاء التكتيكي والهدوء، مما يجعله قادراً على التحكم في إيقاع اللعب لصالح أسود التيرانجا.

وبعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، وبطولة «الشان»، تبدو هذه النسخة من أمم إفريقيا بمثابة المرحلة التالية في مسيرته، خاصة بعد خروجه المخيب في الدور ثمن النهائي أمام كوت ديفوار خلال مشاركته الأولى في البطولة.

إبراهيم مباي – 17 عاما

السنغال - باريس سان جيرمان

لاعب دولي سابق في فئات فرنسا السنية ولكنه قرر بعد ذلك تمثيل منتخب السنغال، ورغم صغر سنه، ترك بصمته سريعاً مع نادي باريس سان جيرمان، حيث شارك أساسياً في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، وظهر بديلاً في نهائي السوبر الأوروبي ضد توتنهام.

خاض، مباي، أول مباراة دولية له مع منتخب السنغال، الشهر الماضي، أمام البرازيل، وبعد أيام قليلة أصبح أصغر هداف في تاريخ السنغال بعمر 17 عاماً و298 يوماً، بعدما سجل في الفوز الكبير 8-0، على كينيا. كما شارك في المباراة الأولى للمنتخب السنغالي أمام بوتسونا، أصبح إبراهيم مباي أصغر لاعب في تاريخ مشاركات أسود التيرانجا في أمم إفريقيا.

عمر دياكيتي – 21 عاما

كوت ديفوار - سيركل بروج

فرض عمر دياكيتي نفسه كأحد أبرز المهاجمين الصاعدين في إفريقيا، بعدما سجل 5 أهداف دولية، وكان له دور مهم في تتويج كوت ديفوار بلقب النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.

ويتميز المهاجم المحترف في الدوري البلجيكي بتحركاته الذكية، وسرعته، وحسه التهديفي العالي داخل منطقة الجزاء.

ويقدم بداية موسم قوية مع نادي سيركل بروج البلجيكي، وهي مستويات يأمل في نقلها إلى البطولة القارية لمساعدة الأفيال على الدفاع عن لقبهم.

إبراهيم مازة – 20 عاما

الجزائر - بايرليفركوزن

اختار إبراهيم مازة تمثيل المنتخب الجزائري، ويُعرف بأسلوبه الفني، وهدوئه أمام المرمى، وقدرته على صناعة الفارق هجومياً، ومن المنتظر أن يمنح محاربي الصحراء الإبداع والديناميكية في مجموعة قوية.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى مهارات مازا وقدرته على التسجيل تمنح الأفضلية للجزائر من أجل تصدر المجموعة.

كريستيان كوفاني - 19 عاما

الكاميرون - باير ليفركوزن

خطف كوفاني، مهاجم منتخب الكاميرون، الأنظار في موسمه الأول مع باير ليفركوزن، حيث شارك في 13 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتسبب في ركلتي جزاء.

ويتطلع المهاجم الملقب بإيتو الجديد للمشاركة الدولية الأولى مع منتخب الأسود غير المروضة، من خلال بطولة أمم إفريقيا، وتمنحه طاقته رؤيته للملعب وذكاؤه التكتيكي دورًا محوريًا في الربط بين الدفاع والهجوم. وقد يكون حضور كوفاني في أول مشاركة له في البطولة، عاملاً حاسماً في فرض الإيقاع وصناعة الفرص أمام منتخبات مثل كوت ديفوار والغابون.

نواه ساديكي – 20 عاما

الكونغو الديمقراطية - سندرلاند

يتميز نواه ساديكي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية ومتوسط ميدان نادي سندرلاند الإنجليزي، بتعدد أدواره، وهدوئه ووعيه التكتيكي، وقدرته على التحكم في نسق اللعب تحت الضغط.

وسبق لنواه تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، ويُعد عنصراً أساسياً في سعي الفهود الصغار لتجاوز مجموعة قوية.

ومن المتوقع أن تلعب قدرة ساديكي في السيطرة على وسط الميدان مفتاح عبور منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في كأس أمم إفريقيا.