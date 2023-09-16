العثور على جثمان طفل حديث الولادة على قارب مهاجرين قبالة ساحل إيطاليا

ذكرت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء، اليوم السبت، أن خفر السواحل الإيطالي عثر على جثمان طفل حديث الولادة على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال عملية إنقاذ.

وأفادت الوكالة الإيطالية بأن الطفل وُلد خلال الرحلة، وتوفي بعد وقت قصير من ولادته، مضيفة أن نحو 40 مهاجرا كانوا على القارب.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة، بعدما انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال أفريقيا.

ووصل ما يقارب الـ126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل إلى مثلي العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وبحسب وكالة "رويترز"، وقع العبء على كاهل لامبيدوزا في الآونة الأخيرة، إذ وصل إليها حوالي سبعة آلاف مهاجر منذ يوم الاثنين الماضي فحسب، وهو ما يفوق عدد السكان المقيمين بها، مما دفع الساسة بالمنطقة إلى طلب المساعدة.

من جهتها، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "ببعثة بحرية إن لزم الأمر"؛ لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.

وخلال رسالة بالفيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدت ميلوني باتخاذ إجراءات صارمة رداً على زيادة وفود المهاجرين الأسبوع الجاري.