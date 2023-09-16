طرحت شركة سوزوكى مصر موديلات جديدة من سياراتها خارج الفئة الاقتصادية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون جنيه. حيث تُعد هذه المرة هى الأولى التى تطرح فيها الشركة سيارات بأسعار كبيرة.



فى المقابل، واصلت شركات السيارات العاملة فى السوق المحلية رفع أسعارها خلال شهر سبتمبر الحالى، بزيادات تصل إلى 50 ألف جنيه فى السيارة الواحدة وسط استمرار أزمة شح المعروض بسبب وقف الاستيراد لصعوبة تدبير العملة الأجنبية.



سوزوكى جراند فيتارا



اعلنت مجموعة مودرن موتورز، الوكيل المحلى لسوزوكى اليابانية فى مصر، تقديم سيارة سوزوكى جراند فيتارا موديل 2024، بسعر يصل إلى 1.5 مليون جنيه للفئة الأولى بينما تبلغ الفئة الثانية 1.550 مليون جنيه.



سوزوكى فرونكس



بلغ سعر سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024، نحو 1.150 مليون جنيه للفئة الأولى بينما تبلغ الفئة الثانية 1.250 مليون، والثالثة 1.300 مليون جنيه.



فورد فوكاس



زادت أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023، بنحو 50 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 1.040 مليون جنيه، والثانية 1.1 مليون، والفئة الثالثة لتصل إلى 1.090 مليون جنيه، والرابعة إلى 1.135 مليون جنيه، والفئة الخامسة 1.130 مليون جنيه.



ميتسوبيشى إكسباندر



ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشى إكسباندر موديل 2023، بقيمة 40 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 980 ألف جنيه، والثانية 1.040 مليون جنيه.



ميتسوبيشى إكليبس كروس



صعدت أسعار سيارات ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023، بقيمة 40 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 1.160 مليون جنيه، والفئة الثانية 1.225 مليون، والثالثة بسعر 1.285 مليون جنيه، والفئة الرابعة بنحو 1.355 مليون جنيه.



ميتسوبيشى أتراج



صعد أسعار سيارات ميتسوبيشى أتراج موديل 2023، بقيمة 30 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 580 ألف جنيه.



ميتسوبيشى ميراج



صعد أسعار سيارات ميتسوبيشى ميراج موديل 2023، بقيمة 30 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 595 ألف جنيه.



وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت تعانى فيه السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.