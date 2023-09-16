صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة وولفرهامبتون، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024.
يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ15 ولديه 3 نقاط.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، كوانساه، آندي روبرتسون.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك ليستر، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.