 صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون - بوابة الشروق
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صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

محمد ثابت
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 1:38 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 1:38 م

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة وولفرهامبتون، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز  2023/2024.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ15 ولديه 3 نقاط.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، كوانساه، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك ليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.


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