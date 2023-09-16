15 فيلما روائيا في أسبوع أفلام معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية

أعلن معهد جوته، عودة أسبوع الأفلام في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، في القاهرة والإسكندرية، للاحتفاء بالسينما الألمانية والعربية.

ويقدم المعهد، برنامجًا أكثر تنوعًا من حيث الأفلام المعروضة والحلقات النقاشية المتعلقة بالقضايا السينمائية المطروحة عالميا، بالإضافة للمحاضرات وورش العمل لعدد من الأسماء الهامة في صناعة السينما المصرية والألمانية.

ويضم البرنامج ١٥ فيلما روائيا شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصلت على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام تعرض للمرة الأولى في مصر.

وبالإضافة لعروض الأفلام، سيكون هناك ورش عمل تخصصية مع خبراء مصريين وألمان حول صناعة الأفلام وتوزيعها في ظل التوجهات والقضايا الحالية في صناعة السينما.

كما يتيح أسبوع الأفلام الفرصة للجمهور لطرح أسئلتهم على صناع الأفلام في جلسات نقاشية مخصصة للجمهور.

وفي إطار أسبوع الأفلام سيفتتح في السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر معرض «همسات من أجل العودة» من تنسيق الفنانة نادية منير في جاليري تخشينة ٢ بمعهد جوته القاهرة - وسط البلد.

وسيكون المعرض متاحا للجمهور بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر حتى 18 أكتوبر 2023 يوميا من ١٠ صباحًا حتى ١٠ مساءً.

يذكر أن راديو إنيرجي هو الشريك الإعلامي لأسبوع الأفلام، ومن المقرر أن تعرض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد، وأيضا بسينما زاوية بشارع عماد الدين، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي، وسيكون حضور الأفلام والمناقشات مجانيا ومتاحا للجمهور بدون حجز مسبق.