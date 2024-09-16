أطباء بلا حدود توقف عملياتها في روسيا بعد حذف مكتبها من السجل

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى وقف عملياتها في روسيا بعد حذف مكتبها من سجل المنظمات غير الحكومية.

وفي إيجاز صحفي اليوم الاثنين، أوضحت المنظمة أنها تلقت إخطارًا من الحكومة الروسية بهذه الخطوة في أغسطس الماضي، مما أدى إلى تعليق أنشطتها في البلاد.

وقد قادت منظمة أطباء بلا حدود مؤخراً مشروعات لدعم مرضى السل وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في مدن موسكو وسان بطرسبرج وفلاديمير، بالإضافة إلى مناطق الشيشان وانجوشيا وداغستان وأرخانجيلسك.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، عملت المنظمة على دعم آلاف اللاجئين الأوكرانيين في مناطق بيلجورود وفورنيج وروستوف الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة أطباء بلا حدود، ومقرها سويسرا، التي تقدم رعاية طبية طارئة في مختلف أنحاء العالم، كانت تعمل في روسيا منذ عام 1992 ولديها 44 موظفاً في وظائف دائمة.