تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، منطقة شمال سهل الحسينية بالجنوب، حيث عقد مؤتمرًا موسعًا، مع أهالي ومزارعي المنطقة، وذلك ضمن جهود الارتقاء بقرى جنوب بورسعيد، والنهوض بالخدمات المقدمة بها، وذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأكد "حبشي"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على حل مشكلات المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والارتقاء بحياتهم في المقام الأول، مؤكدا حرصه على تلبية مطالب وشكاوي المواطنين في منطقة شمال سهل الحسينية.

وقال المحافظ: "أوعدكم بحل جميع المشكلات سواء كانت داخل بورسعيد أو تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية بخارج بورسعيد"، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، للارتقاء بحياة المواطنين في هذه المناطق وتوفير سبل الراحة لهم".

واستمع محافظ بورسعيد، إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي ومزارعي منطقة شمال الحسينية التي تمثلت في وضع جدول وخطة زمنية لعملية تحويل المنطقة من الاستزراع السمكي المخالف للاستزراع النباتي، وإمكانية رصف عدد الطريق المؤدية لبعض القرى، وحل مشكلات توصيل مياه الشرب ومشكلات الصرف الصحي، وتوصيل الكهرباء.

كما استمع المحافظ، لمطالب المواطنين فيما يتعلق بإقامة وحدة صحية والنهوض بالمنظومة التعليمية بقرى سهل الحسينية، فضلًا عن استعراض طلبات المواطنين فيما يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي وتيسير الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

من جانبه استجاب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بصفة عاجلة، لعدد من طلبات المواطنين، كما تواصل على الفور مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعلن عن إدراج خطة تطوير الطرق بمنطقة سهل الحسينية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم بعد التنسيق بين أهالي المنطقة ورئيس حي الجنوب بشأن الطرق المطلوب رفع كفاءتها، مؤكدًا التواصل مع وزارة الصحة والسكان بشأن مطلب المواطنين بإقامة وحدة صحية في قرية الرقة.

فيما وافق محافظ بورسعيد، على إقامة 3 محولات كهرباء بتكلفة مليون و700 ألف جنيه؛ لحل مشكلة توصيل الكهرباء لـ3 آلاف أسرة بقرى شمال سهل الحسينية، فضلا عن التوجيه بتيسير إجراءات تقنين أوضاع الأراضي للمزارعين والبدء في استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم وإبرام عقود الملكية للأراضي، مع تيسير إجراءات الحصول على كارت الفلاح الموسمي، بعد التنسيقات التي تم اتخاذها مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



