الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب بنفيكا السابق

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحی إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط وصانع الألعاب البرتغالي " فيليب ناسيمنتو " لاعب نادي جورنيك البولندي السابق.

وبدأ " فيليب " مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا البرتغالي ، قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية أوروبية منها أكاديميكا البرتغالي و كلوج الروماني بطل الدوري و دينامو بوخارست في رومانيا، بالإضافة إلى ليفادياكوس البلغاري ، وأيضا له خبره دولية حيث شارك مع منتخبات البرتغال للناشئين تحت 16 إلى 18 عاما .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة ، عقب الجلسة التي جمعته بـ محمد مصيلحي.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.