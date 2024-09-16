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الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب بنفيكا السابق

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:34 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:34 م

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحی إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط وصانع الألعاب البرتغالي " فيليب ناسيمنتو " لاعب نادي جورنيك البولندي السابق.

وبدأ " فيليب " مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا البرتغالي ، قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية أوروبية منها أكاديميكا البرتغالي و كلوج الروماني بطل الدوري و دينامو بوخارست في رومانيا، بالإضافة إلى ليفادياكوس البلغاري ، وأيضا له خبره دولية حيث شارك مع منتخبات البرتغال للناشئين تحت 16 إلى 18 عاما .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة ، عقب الجلسة التي جمعته بـ محمد مصيلحي.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.


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