احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي تتألق بالإنشاد والفنون

قدم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أقيمت احتفالية كبرى بنقابة الزراعيين بالفيوم بالتعاون مع مديرية الأوقاف، حيث تضمنت لقاءً بعنوان "نبي الهدى" تحدث فيه الشيخ محسن سعد عن حال المجتمعات قبل الإسلام، مشيرًا إلى الانقسامات والحروب المستمرة التي كانت تدور حول أبسط الأشياء، ووضع المرأة المهين في تلك الفترة. كما أشار إلى دور الإسلام في توحيد المجتمع، تكريم المرأة وكبار السن، وإعطاء كل فرد حقه. وقد استشهد الشيخ سعد ببعض قصص النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

كما شملت الفعاليات عرضًا فنيًا للتنورة وفقرات غنائية لأعضاء فرقة الموسيقى العربية، إلى جانب أداء فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية المميزة، منها "بحبك وأريدك"، "محمد يا رسول الله"، و"اللهم صل وسلم وبارك عليه".

شهدت الاحتفالية حضورًا لافتًا لشخصيات بارزة من بينها د. ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، د. منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم، ود. علاء الشيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، وقدم الفعالية الفنان محمود عبد المعطي.

الصالون الثقافي يحتفي بالفنان عزت زين في مكتبة طامية

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية ثاني فعاليات الصالون الثقافي، احتفاءً بالفنان عزت زين المعروف بلقب "مولانا" لدوره المميز في مسرحية "قواعد العشق الأربعون" وتجسيده لشخصية "جلال الدين الرومي". وقد شارك زين في أكثر من 40 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها "الحشاشين"، "الاختيار 2"، و"بطلوع روح".

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير المكتبة ياسمين ضياء، تلاها كلمة للأديب عزت الدسوقي رئيس مجلس إدارة الصالون الثقافي، الذي تحدث عن أهداف الصالون وشكر الفنان عزت زين على مشاركته. كما عرض فيديو قصير عن مسيرة "زين" الفنية.

تحدث الفنان عزت زين عن رحلته الفنية وبعض القصص وراء أعماله، ووجه نصائح مهمة للشباب الموهوبين، مشددًا على ضرورة المثابرة والتميز وعدم تقليد الآخرين. أعقب ذلك عروض متنوعة لمواهب شابة من أبناء طامية، حيث قدمت أحلام أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم، بينما قدم كل من عبد الرحمن القاياتي وحنين جبريل فقرات إنشاد ديني، واختتم أحمد عاطف بمشهد تمثيلي.

شهد اللقاء حضور الإذاعي د. ربيع السيسي، الصحفي محمد البحيري، رشا صالح رئيس قسم حقوق الإنسان بمجلس مدينة طامية، وكمال هديب من إدارة طامية التعليمية، إلى جانب عدد من المواهب الشابة في مختلف المجالات.