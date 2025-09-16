ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن كشف رئيسها التنفيذي إيلون ماسك عن شراء أكثر من 5ر2 مليون سهم من اسهمها بقيمة مليار دولار تقريبا.

وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 6ر3% لتصل إلى 04ر410 دولار للسهم الواحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تسلا عن حزمة رواتب مقترحة لماسك بقيمة تزيد على تريليون دولار إذا حقق سلسلة من الأهداف الطموحة للغاية للشركة خلال العقد المقبل.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت تسلا، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي، في إفصاح رسمي إن حزمة المكافآت قد تتضمن 12 شريحة أسهم كمكافآت لماسك إذا تم تحقيق الأهداف، التي تتراوح من إنتاج السيارات إلى ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركة، خلال تلك الفترة.

في مرحلة مبكرة جدًا من الخطة، سيتعين على تسلا الوصول بقيمتها السوقية إلى تريليوني دولار وتسليم 20 مليون سيارة، في حين سلمت الشركة خلال العام الماضي أقل من مليوني سيارة.

وللوصول إلى هذه الأهداف تحتاج الشركة أيضا إلى تشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة تجاريا، وتسليم مليون إنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي للعملاء.

وللحصول على أول حزمة من المكافأة المقررة وهي عبارة عن كمية من الأسهم تعادل 1% من إجمالي أسهم الشركة، سيتعين على ماسك إقناع المستثمرين بشراء أسهم تسلا الإجمالية حتى تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار، أي ضعف قيمتها الحالية، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى. وللحصول على جميع المكافآت المقررة ليصبح أول رجل أعمال في العالم تصل ثروة الشخصية إلى تريليون دولار، يتطلب الأمر ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى 5ر8 تريليون دولار، أي ضعف قيمة شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حاليا.