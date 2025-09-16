وزير الري: نحرص على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية لتحسين إدارة المياه بالمنطقة العربية

• الحواج: تشابه تحديات المياه في البلدين يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه

• تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال المياه

بحث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أمس، مع إبراهيم الحواج وزير الاشغال البحرينى، سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية.

وأشار سويلم، في تصريحات له خلال اللقاء، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية.

واستعرض سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية العمل بها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى من أبرزها الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام المياه، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء .

ومن جانبه، قال زير الاشغال البحرينى، إن هناك تشابه بين التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائى الذى يواجه كلا البلدين .

وخلال اللقاء تم الاتفاق بين الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه، والإطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، وأيضا التعاون بين البلدين فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربى، بالإضافة للتعاون فى مجالات الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى مجال المياه مثل استخدام الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية فى إدارة المياه .

كما أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الإستفادة من الأمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى.